Истребители F-16 буду размещаться на территории Украины

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в четверг, 11 июля, заявил, что передаваемые Киеву истребители-бомбардировщики F-16 будут базироваться на территории Украины, а также то, что запрет для Украины на удары вглубь России будет сохранен и дальше, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос Салливан сказал: «Поставляемые Западом Киеву истребители F-16 будут базироваться на Украине, чтобы использоваться для защиты ВСУ на передовой. США считают, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран».

Отвечая на вопрос о недовольстве Владимира Зеленского запретом на удары американским оружием вглубь России, представитель Белого дома сказал: «Мы нашу позицию изложили ясно. У нас здравая политика в отношении ударов через границу, мы не разрешаем использование тактик глубоких ударов внутрь России. США не намерены пересматривать ограничения на удары ВСУ вглубь России».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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