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Четверг, 11 июля 2024, 20:55 мск

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Байден «вчера или прошлым вечером» выделил новый пакет военной помощи Киеву

Фото из архива официального сайта президента Украины

Президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским в четверг, 11 июля, заявил, что «вчера или прошлым вечером» подписал распоряжение о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления хозяин Белого дома сказал: «Вчера или прошлым вечером я подписал новый пакет помощи в области безопасности для Украины. Сегодня я с гордостью объявляю об этом. Это будет восьмой пакет мер, который я подписал с тех пор, как мы приняли закон о национальной безопасности. Детали этого пакета позже представит министр обороны США Остин».

«США работают с союзниками по НАТО, чтобы этим летом Украина гарантированно начала летать на истребителях F-16, и тем самым показала миру, что мы поддерживаем Украину сейчас и в будущем», – добавил Байден.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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