Госдеп и Пентагон раскрыли состав нового пакета военной помощи Киеву

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в четверг, 11 июля, заявил, что в новый пакет помощи Украине в размере 225 миллионов долларов войдут батарея ПВО Patriot, боеприпасы для дальнобойных РСЗО и другое вооружение, – сообщают СМИ.

В совместном заявлении Пентагона и Госдепартамента говорится: «Сегодня, после встречи президента Байдена с президентом Владимиром Зеленским, министерство обороны объявляет о дополнительной помощи для обеспечения критических потребностей Украины по безопасности и обороне, которая оценивается в 225 миллионов долларов США. Новый пакет военной помощи будет включать батарею ПВО Patriot, снаряды для системы NASAMS, ракеты для переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды калибра 155 мм и 105 мм, боеприпасы для противотанковых комплексов TOW, Javelin и AT-4, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные снаряды и прочее дополнительное оборудование».

«С начала работы администрации президента Байдена Соединенные Штаты выделили Украине более 54,4 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности», – отметили в свою очередь в Пентагоне.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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