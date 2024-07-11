В командовании НАТО считают, что F-16 не изменят ход конфликта на Украине

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что переданные Украине истребители F-16 изменить ход конфликта с Россией не смогут, поскольку российские войска сразу начнут поражать аэродромы их базирования, – сообщает в четверг, 11 июля, телекорпорация BBC.

В интервью британскому телеканалу Бауэр сказал: «Если кто-то думает, что F-16 – это чудо-оружие, которое после своего прибытия на Украину тут же поменяет ход войны, то мне придется этих людей разочаровать. Кроме того, скажу – после того, как F-16 появятся на военных аэродромах Украины, они сразу же станут еще более важной целью для российских войск. Россияне совсем не глупые, они попытаются нанести удары по тому, что представляет для них опасность. Поэтому украинским военным, возможно, придется рассматривать другие площадки для приземления F-16, например, автомобильные трассы».

Отметим, что ранее сегодня помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что передаваемые Киеву истребители-бомбардировщики F-16 будут базироваться на территории Украины, а не на аэродромах третьх стран.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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