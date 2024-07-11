Песков: Размещение дальнобойного оружия в ФРГ – повод выполнить все цели СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 11 июля, заявил, что решение США разместить в ФРГ дальнобойное оружие является признаком «холодной войны», а также – поводом выполнить все цели специальной военной операции.

В интервью журналисту Павлу Зарубину представитель Кремля сказал: «Возвращаются все атрибуты холодной войны с конфронтацией, с прямым противостоянием. Германия, США, Франция, Великобритания напрямую участвуют в конфликте вокруг Украины. Все это делается в целях подавления нашей страны, все это делается для того, чтобы гарантировать наше стратегическое поражение на поле боя. Мы все это должны учитывать, это не повод для пессимизма. Наоборот это повод для того, чтобы собраться, использовать весь наш богатейший потенциал, который у нас есть, и выполнить все цели, которые мы ставим перед собой в ходе специальной военной операции».

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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