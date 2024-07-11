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Пятница, 12 июля 2024, 00:56 мск

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Российские ВКС в Сирии поразили лагерь подготовки боевиков и склады беспилотников

Фото: Минобороны РФ

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк на брифинге в четверг, 11 июля, заявил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ поразили лагерь подготовки боевиков и два склада беспилотных летательных аппаратов.

В ходе своего выступления капитан 1-го ранга Игнасюк сказал: «В целях пресечения продолжающихся нарушений режима прекращения боевых действий ВКС России 10 июля нанесли высокоточные удары по объектам незаконных вооруженных формирований в провинции Идлиб. Ударами ВКС России поражены лагерь подготовки боевиков Ашхани-Тахтани, мастерская по производству БПЛА и два склада БПЛА, а также опорные пункты незаконных вооруженных формирований. Ликвидировано до 15, ранено более 20 боевиков».

Дамаск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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