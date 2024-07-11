Боррель призвал НАТО увеличить численность солдат в Европе до 300 тысяч

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на форуме в США в четверг, 11 июля, заявил, что блоку НАТО в своих новых оборонных планах необходимо иметь в Европе не менее 300 тысяч военных в высокой степени готовности, а не 150, как сейчас, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава евродипломатии сказал: «Сегодня наши армии из 27 государств имеют полтора миллиона солдат, но только 10% из них находятся в оперативной готовности, то есть около 150 тысяч. Чтобы мобилизовать 300 тысяч, нам необходимо удвоить возможности. Этих людей необходимо обучить и вооружить. Для нашей промышленности это серьезный вызов».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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