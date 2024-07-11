В Пентагоне признались, что отправят на Украину старую батарею Patriot

Представитель Министерства обороны США в четверг, 11 июля, заявил, что в утвержденном Джо Байденом новом пакете помощи Украине Киеву будет передана старая батарея ПВО Patriot, поскольку новые модификации этого оборудования слишком дорогие и состоят на вооружении Соединенных Штатов, – сообщает РИА Новости.

Комментируя передачу Киеву батареи ПВО Patriot, представитель Пентагона сказал: «Мы передаем более старое вооружение, которое не имеет такой же ценности, как новое закупаемое. Стоимость батареи, которая вошла в объявленный в среду пакет помощи Киеву, составляет около 100 миллионов долларов тогда, как новые батареи ПВО такого типа, находящиеся на вооружении США, стоят порядка 1 миллиарда долларов».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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