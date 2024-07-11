США обсуждают с Киевом вопрос применения западного оружия по территории России. НАТО – приветствует

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной вопрос выбора целей для переданных ей американских вооружений. Генсек НАТО, в свою очередь, заявил, что приветствует удары по территории России, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, разрешит ли Джо Байден Украине бить куда угодно американским оружием, в эфире телекомпании CNN Кирби сказал: «Президент разрешил украинцам использовать американское оружие для ударов у границы. На данный момент нет никаких изменений в ограничении на применение американского оружия для ударов в глубину российской территории. Мы продолжаем обсуждать это с украинцами, мы понимаем, из чего исходит Зеленский. Но мы уделяем серьезное внимание угрозе эскалации».

Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита альянса заявил, что приветствует применение Украиной западного оружия по территориям в глубине России.

В ходе своего выступления генсек НАТО сказал: «Право на самоопределение включает право наносить удары по военным целям на территории России, поэтому некоторые из союзников сняли ограничения на использование своего оружия. …С тех пор как Россия открыла новый фронт под Харьковом, линия фронта и граница почти совпадают. Поэтому единственный способ поразить военные цели, ракетные установки или аэродромы, которые ведут атаки против Украины – это ударить по объектам на российской территории. Поэтому я приветствую, что союзники ослабили свои ограничения на применение оружия. Нет никаких сомнений в том, что Украина имеет право на это».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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