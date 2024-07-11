Венгрия на Совете НАТО-Украина заявит о нереальности принятия Киева в альянс

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в четверг, 11 июля, заявил, что на заседании Совета НАТО – Украина его страна намерена заявить о том, что сейчас принятие Киева в альянс представляется нереальным, поскольку единогласного решения по этому вопросу нет, – сообщают СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей глава венгерской дипломатии написал: «Участники заседания, вероятно, будут говорить, насколько важно возможное присоединение Украины к НАТО. Но за пределами общения реальность ясна всем: о членстве Украины в НАТО по-прежнему не может быть и речи, поскольку это чревато прямой конфронтацией с Россией. Венгрия поддержала итоговую декларацию саммита, но при условии, что решение о возможном вступлении Украины в НАТО должно быть принято единогласно, то есть каждое государство должно дать согласие на это. Практически это означает, что сейчас Украине вступить в НАТО не предложат, а значит, о членстве фактически не может быть и речи».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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