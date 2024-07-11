НАТО будет поддерживать стремление Киева вступить в альянс, пока тот продолжает реформы

Совет НАТО-Украина, который прошел в рамках саммита альянса в Вашингтоне в среду, 11 июля, принял решение о том, что пока Украина продолжает реформы, ее усилия по присоединению к альянсу будут поддерживаться, – сообщают СМИ.

В заявлении Совета, в частности, говорится: «Союзники приветствуют прогресс, достигнутый Украиной после саммита в Вильнюсе по проведению необходимых демократических, экономических реформ, а также в области безопасности. Пока Украина продолжает эту жизненно важную работу, союзники будут продолжать поддерживать ее на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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