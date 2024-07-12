Бразилия пришлет России приглашение на саммит G20

Бразилия вскоре начнет рассылку приглашений на саммит G20 всем странам-участницам, включая Россию, заявил глава управления по социальным коммуникациям бразильского МИДа Жоэл Соуза Пинту Сампайу.

Власти Бразилии основательно проработали вопрос присутствия президента РФ Владимира Путина на саммите стран G20 в связи с выданным на его арест ордером МУС. Дипломаты в специальном обращении в комиссию по международным правам ООН перечислили юридические основания для иммунитета лидеров всех участников «Большой двадцатки».

«В ближайшие недели приглашения будут направлены всем главам государств-участников», – приводит слова Сампайу РИА Новости.

В 2022 году США заговорили об исключении России из «Большой двадцатки». Но летом того же года Индонезия пригласила Владимира Путина на саммит G20 в очном формате, а в ходе самого мероприятия призвала западных политиков «смягчить тон» в отношении России.

Бразилиа, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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