ХАМАС и Израиль согласились на план Байдена

Президент США Джо Байден в пятницу, 12 июля, заявил, что палестинское движение ХАМАС и Израиль согласились на предложенный им план возвращения заложников и перемирия и в секторе Газа, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в социальной сети Байден написал: «Шесть недель назад я изложил всеобъемлющий рамочный план, как достичь перемирия и вернуть домой заложников. Еще предстоит работа и есть сложные вопросы, но на эти «рамки» сейчас согласились как Израиль, так и ХАМАС».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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