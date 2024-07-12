Вашингтон приостановил помощь Тбилиси

Заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея на брифинге по итогам своего визита в Грузию в пятницу, 12 июля, заявила, что кроме переноса на неопределенный срок военных учений «Достойный партнер – 2024», Соединенные Штаты приняли решение заморозить оказание помощи этой стране, – сообщают грузинские СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Госдепа сказала: «Соединенные Штаты заморозили оказание помощи для Грузии. Также приостановлена ее интеграция в Европейский Союз. Это сделано потому, что мы очень обеспокоены антидемократичными действиями правительства Грузии и дезинформацией, которую распространяют ряд представителей правящей партии, что подрывает евро-атлантический путь Грузии».

Отметим, что накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал решение США «контрпродуктивным» и не способствующим «перезагрузке» отношений.

«Подобные решения являются контрпродуктивными с точки зрения перезагрузки отношений. Однако я надеюсь, что в будущем будут предприняты прагматичные, рациональные, правильные, справедливые шаги, и именно они будут способствовать перезагрузке отношений между США и Грузией. Мы полностью готовы к этому», – сказал Кобахидзе.

Тбилиси, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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