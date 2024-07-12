Эрдоган рассказал о переговорах с Москвой и Киевом на предмет возобновления «зернового коридора»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Вашингтона с саммита НАТО на брифинге в пятницу, 12 июля, заявил о проведении переговоров с президентами России и Украины по вопросу восстановления «зернового коридора» (черноморской зерновой инициативы), – сообщает агентство Anadolu.

В ходе общения с журналистами Эрдоган сказал: «Мы сейчас ведем переговоры с Россией и Украиной, в которых предлагаем вновь открыть зерновой коридор. Результатов по этому вопросу пока нет. Моя последняя встреча с президентом России господином Путиным в Астане была посвящена этому. Эти же вопросы мы обсуждали с господином Владимиром Зеленским на саммите НАТО. Мы хотим работать по зерновому коридору и с украинской стороной. Я надеюсь, что мы снова начнем работать».

«Турция сделала справедливые шаги в рамках черноморской зерновой инициативы, пока она работала. Мы выполнили требования и России, и Украины. Речь шла и о поставках на Запад, и в Африку, что-то получала бы и Турция. Сейчас мы снова предлагаем возобновить работу зернового коридора», – добавил турецкий лидер.

Анкара, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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