Российский летчик предотвратил столкновение с американским беспилотником в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк на брифинге в пятницу, 12 июля, сообщил, что российский пилот Су-35, продемонстрировав высокий профессионализм, избежал столкновения с американским беспилотников MQ-9 Reaper, который допустил опасное сближение с самолетом ВКС России.

В ходе своего выступления капитан 1-го ранга Игнасюк сказал: «В районе населенного пункта Эс-Сухне провинции Хомс произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии. Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения».

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений воздушного пространства Сирии парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale, двумя парами истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков А-10 коалиции, возглавляемой США», – добавил представитель ЦПВС.

Дамаск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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