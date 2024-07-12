В Херсонской области вводится особый режим

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в пятницу, 12 июля, заявил о введении в период до 31 августа особого режима пребывания гражданских лиц на территории прифронтовой полосы в 15-километровой зоне к востоку от правого берега Днепра.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «Указом от 08 июля 2024 года № 67-у вводится особый режим пребывания гражданских лиц на территории прифронтовой полосы в 15-километровой зоне к востоку от правого берега Днепра. Доступ в 15-километровую зону будет осуществляться исключительно по пропускам согласно Инструкции об особом режиме пребывания гражданских лиц на территории прифронтовой полосы Херсонской области. С 1 августа 2024 года требование вступает в силу в Каховском муниципальном округе. До 31 августа оно будет распространено на все округа 15-километровой зоны».

«Эти меры применяются в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, создания безопасных условий для работы и проживания граждан в 15-километровой зоне, пресечения террористических и диверсионных действий на территории Херсонской области», – добавил глава региона.

Геническ, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube