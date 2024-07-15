Мадрид передает Киеву десять танков и экскаваторы

Министерство обороны Испании в понедельник, 15 июля, сообщило о передаче Украине десяти отремонтированных танков Leopard 2 A4, старых экскаваторов и противотанковых ракет, – сообщают местные СМИ.

В сообщении испанского оборонного ведомства говорится: «Испания начала передавать Украине очередную партию боевой техники. Отгрузка включает десять танков Leopard 2 A4, несколько старых экскаваторов и противотанковые ракеты. Танки прошли ремонт на заводе в Алкала-де-Гуадайра в Севилье, где были проведены их испытания, после чего были признаны готовыми к применению».

«К концу этой недели военная техника поступит в один из портов Польши, после чего через территорию Польши она будет доставлена на Украину. С учетом этой поставки Испания уже передала Киеву 20 танков Leopard 2 A4. Во второй половине 2024 года планируется следующая отгрузка техники для Украины», – добавили в Минобороны Испании.

Мадрид, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube