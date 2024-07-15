российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 июля 2024, 18:21 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

ЕС ввел санкции против израильских поселенцев

Фото: ec.europa.eu

Санкции против агрессивных израильских поселенцев за постоянные нарушения прав палестинцев и захват их земель под угрозой убийства в понедельник, 15 июля, расширил Совет Европейского союза, – сообщают СМИ.

В заявлении Евросовета, в частности, говорится: «Совет ЕС постановил включить в санкционный список пять физических и три юридических лица Израиля за нарушения прав человека. Агрессивные организации израильских поселенцев захватывали земли на палестинских территориях и изгоняли палестинцев из их домов под угрозой убийства. Они также несут ответственность за нападения на палестинцев, в том числе женщин и детей».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Политика, Ближний Восток, Европа, Израиль,