ЕС ввел санкции против израильских поселенцев

Санкции против агрессивных израильских поселенцев за постоянные нарушения прав палестинцев и захват их земель под угрозой убийства в понедельник, 15 июля, расширил Совет Европейского союза, – сообщают СМИ.

В заявлении Евросовета, в частности, говорится: «Совет ЕС постановил включить в санкционный список пять физических и три юридических лица Израиля за нарушения прав человека. Агрессивные организации израильских поселенцев захватывали земли на палестинских территориях и изгоняли палестинцев из их домов под угрозой убийства. Они также несут ответственность за нападения на палестинцев, в том числе женщин и детей».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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