США надеются на заключение нового договора СНВ с Россией

Заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара на вебинаре в понедельник, 15 июля, заявил, что Соединенные Штаты продолжают сохранять надежду на заключение с Россией нового Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года, – сообщают СМИ.

Комментируя возможность продления российско-американского Договора о СНВ, который истекает в 2026 году, Гебара сказал: «Есть серьезная надежда на новое соглашение по сокращению и нераспространению ядерного оружия».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube