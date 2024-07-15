российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 июля 2024, 19:05 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

США надеются на заключение нового договора СНВ с Россией

Фото: nationalinterest.org

Заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара на вебинаре в понедельник, 15 июля, заявил, что Соединенные Штаты продолжают сохранять надежду на заключение с Россией нового Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года, – сообщают СМИ.

Комментируя возможность продления российско-американского Договора о СНВ, который истекает в 2026 году, Гебара сказал: «Есть серьезная надежда на новое соглашение по сокращению и нераспространению ядерного оружия».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Россия, США,