Берлин отказал Киеву в поставках военных самолетов

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Бундесвер не будет поставлять Украине немецкие истребители, поскольку летчикам ВСУ придется проходить длительную переподготовку, – сообщает в понедельник, 15 июля, ARD-1.

В интервью немецкому телеканалу Хебештрайт сказал: «Несколько стран уже готовятся передать Киеву истребители F-16, украинские пилоты проходят на них обучение. У Бундесвера таких самолетов нет, поэтому, если немецкие ВВС поставят Украине свои истребители, летчикам ВСУ придется проходить дополнительную длительную переподготовку. Практика оказания помощи Украине уже показала, что не будет ничего хорошего, если все будут пытаться поставлять все подряд. Вместо этого каждой стране или группе стран стоит сконцентрироваться на том, что она может делать лучше».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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