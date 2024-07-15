Фон дер Ляйен приняла беспрецедентное решение в истории ЕС

Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер в понедельник, 15 июля, заявил, что председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под председательством Будапешта, что стало беспрецедентным решением в истории ЕС, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсетях Эрик Мамер написал: «В свете последних событий, отметивших начало венгерского председательства в Совете ЕС, председатель Еврокомиссии приняла решение, что ЕК будет представлена на старшем уровне только на неформальных заседаниях Совета ЕС под председательством Венгрии. Визит коллегии Еврокомиссии в председательствующую страну не состоится».

Как сообщают европейские СМИ, решение Урсулы фон дер Ляйен стало беспрецедентным событием в истории Европейского Союза.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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