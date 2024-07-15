Россию планируют обвинить в применении химоружия на Украине

Постоянный представитель России при ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), посол в Гааге Владимир Тарабрин на брифинге в понедельник, 15 июля, заявил, что западные страны и Киев собираются обвинить Москву в применении химического оружия, несмотря на то, что никакой химической угрозы Украине со стороны России нет, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами российский дипломат сказал: «Они активно работают с техсекретариатом ОЗХО с тем, чтобы заставить его все-таки предпринять какие-то шаги, направленные на то, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия. Они работают и дальше продолжат работать над этим. Мы этому всячески противодействуем и пытаемся на конкретных фактах показать несостоятельность всех этих усилий».

«Практически сразу после начала СВО Киев и его западные покровители заговорили о химической угрозе, исходящей со стороны России. …Что касается нашего отношения к этой активности, то, естественно, такие телодвижения Киева воспринимаются нами негативно, в первую очередь потому, что никакой химической угрозы Украине со стороны России нет и быть не может», – добавил Тарабрин.

Гаага, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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