Госдеп: Покушение на Трампа не изменит внешнюю политику США

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в понедельник, 15 июля, заявил, что покушение на Дональда Трампа влияния на внешнюю политику Соединенных Штатов не окажет, и призвал другие страны «воздержаться от домыслов по поводу», – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Госдепа сказал: «Это никак не влияет на нашу иностранную политику. Мы принимаем решения, основываясь на наших ценностях и интересах как государства, на интересах наших союзников и партнеров за рубежом, а также того, как их защитить».

«Прошу воздержаться от домыслов по поводу покушения на Дональда Трампа. Ранее президент Байден обратился к гражданам с просьбой не спекулировать на этой теме. Я направил бы этот призыв и другим странам. Власти не будут предоставлять другим государствам сведения о расследовании по делу, пока оно не завершится», – добавил Миллер.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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