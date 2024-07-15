Москва обвинила Приштину в реабилитации нацистских коллаборационистов

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в понедельник, 15 июля, заявил, что восстановление дома нацистского пособника Джафера Девы в Косовской Митровице является реабилитацией и возвеличиванием нацистских коллаборационистов временными органами самоуправления в Приштине.

В комментарии Боцан-Харченко, распространенном МИД России, говорится: «Временные органы самоуправления в Приштине опять взялись за восстановление дома нацистского пособника Джафера Девы в Косовской Митровице. Действуют нагло, не обращая внимания на оправданное возмущение официального Белграда, антифашистских организаций в Сербии и за ее пределами. Самостоятельно изыскали на реализацию проекта немалые финансовые средства».

«Это в очередной раз доказывает – в приоритете для приштинских «властей» отнюдь не уважение к памяти жертв нацизма или забота о межэтническом сосуществовании в крае, а реабилитация и возвеличивание нацистских коллаборационистов. Налицо – попытка навязать косовским албанцам ложную «идентичность» через героизацию отъявленных преступников, ответственных за массовые казни участников партизанского движения и мирных жителей, депортацию еврейского населения в концлагеря, кадровое пополнение дивизии СС «Скандербег». Причем происходит все с ведома и молчаливого согласия коллективного Запада, который и не думает вразумить своих подопечных в Приштине», – подчеркнул российский дипломат.

Напомним, что Джафер Дева – албано-косоварский коммерсант и фашистский политик, лидер албанского националистического движения в Косово 1930-1940-х годов. Организатор дивизии СС «Скандербег». После Второй мировой войны активно участвовал в деятельности эмигрантских антикоммунистических организаций. С середины 1950-х жил в США, сотрудничал с ЦРУ.

Белград, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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