Стал известен претендент на пост вице-президента США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в понедельник, 15 июля, заявил, что в случае своей победы на выборах «после долгий раздумий» предложил пост вице-президента сенатору от штата Огайо Джей-Ди Вэнсу, который призывал прекратить выписывать «незаполненные чеки для войны на Украине», – сообщают СМИ.

В своей соцсети Truth Social Трамп написал: «После долгих раздумий и размышлений, а также учитывая огромные таланты многих других людей, я решил, что человек, который лучше всего подходит для того, чтобы занять пост вице-президента США – это сенатор Джей Ди Вэнс из великого штата Огайо».

«Джей Ди с честью служил нашей стране в морской пехоте, за два года окончил Университет штата Огайо с отличием и является выпускником Йельской школы права, где он был редактором «Йельского юридического журнала» и президентом Ассоциации ветеранов Йельского университета. Книга Джей Ди «Элегия деревенщины» стала главным бестселлером и фильмом, поскольку в ней рассказывалось о трудолюбивых мужчинах и женщинах нашей страны. Джей Ди сделал успешную бизнес-карьеру в сфере технологий и финансов, а теперь, во время предвыборной кампании, будет уделять пристальное внимание людям, за которых он так блестяще боролся, – американским рабочим и фермерам в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Огайо, Миннесоте и далеко за их пределами», – добавил экс-президент США.

Напомним, что ранее сенатор Джеймс Вэнс в интервью CNN сказал: «Любой человек с мозгами знает, что конфликт на Украине закончится переговорами. Идея, что Украина отбросит Россию назад к границам 1991 года – нелепа. Никто по-настоящему в это не верит. Украина – функционально разрушена как страна. В интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории русским, и нам нужно положить конец этой войне. Американские власти должны прекратить кровопролитие, а не выписывать все больше незаполненных чеков для войны».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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