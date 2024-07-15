Лавров примет участие в заседании СБ ООН

Постоянное представительство России при ООН в понедельник, 15 июля, сообщило, что во вторник, 16 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в заседании Совета Безопасности по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого мироустройства.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Постпредства РФ, говорится: «Завтра – 16 июля – в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) состоится заседание Совета Безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства. Участие в заседании примет Министр иностранных дел России С.В.Лавров».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube