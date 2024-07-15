Орбан призвал ЕС к возобновлению дипотношений с Россией

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан направил главе Европейского Совета Шарлю Мишелю письмо, в котором призвал Евросоюз к возобновлению дипломатических отношений с Россией, а также к переговорам с Китаем о проведении мирной конференции для урегулирования конфликта на Украине, – сообщает в понедельник, 15 июля, газета Bild.

Немецкое издание со ссылкой на послание Орбана Мишелю пишет: «В письме вы найдете краткую оценку моих недавних переговоров с лидерами Украины, России, Китая, Турции и бывшим президентом США Дональдом Трампом, а также некоторые предложения на ваше рассмотрение. …В целом можно сказать, что интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально усилится. ...Необходимо начать переговоры с Китаем о мирной конференции, возобновлению дипломатических отношений с Россией и политическому наступлению на глобальный Юг, чье уважение было потеряно в связи с позицией по Украине со стороны ЕС».

«Сразу после победы на выборах Дональд Трамп не будет дожидаться инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве мирного посредника в конфликте на Украине. На этот счет у него есть подробные и хорошо обоснованные планы», – говорится также в письме венгерского премьера.

Будапешт, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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