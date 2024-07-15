Андрей Белоусов поздравил соединения, освободившие Урожайное в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов в понедельник, 15 июля, поздравил командование и личный состав 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова II степени бригады, а также 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознаменной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением населенного пункта Урожайное.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознамённой ордена Суворова II степени бригады с освобождением от врага населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. С первых дней специальной военной операции бригада выполняет задачи на самых сложных и ответственных направлениях, доказывая, что по праву носит почётное наименование «гвардейская», и является одним из передовых соединений группировки войск «Восток». …За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, два военнослужащих бригады удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, 1025 военнослужащих удостоены государственных наград».

«Министр обороны поздравил личный состав 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознамённой Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением от врага населённого пункта Урожайное. …За героизм, отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, трое военнослужащих бригады удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, более 1000 – государственных наград», – сообщили в Минобороны РФ и добавили, что Андрей Белоусов по этому поводу сказал: «Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед, тесните неприятеля на шахтерском направлении и освобождаете нашу землю от вооруженных украинских формирований, проявляя при этом решительность и стойкость».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube