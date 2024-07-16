В Белгородской области будет ограничен доступ в 14 населенных пунктов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по итогам заседания оперативного штаба во вторник, 16 июля, объявил об ограничении доступа в 14 населенных пунктов региона с 23 июля в связи со сложной оперативной ситуацией.

В обращении жителям области, размещенном в Telegram-канале Гладков сообщает: «С 23 июля ограничиваем доступ в 14 населенных пунктов, где оперативная ситуация складывается крайне сложно: 1. Белгородский район: с. Вергилёвка; с. Щетиновка; х. Валковский. 2. Борисовский район: с. Богун-Городок. 3. Грайворонский городской округ: с. Безымено; п. Горьковский. 4. Краснояружский район: с. Демидовка; с. Поповка; с. Прилесье. 5. Шебекинский городской округ: п. Красное; п. Ленинский; х. Мухин; х. Панков; п. Первомайский. На въездах в населенные пункты будут установлены контрольно-пропускные пункты, нести в них службу будут представители силовых структур. Передадим им для обеспечения безопасности 14 бетонных модульных укрытий. Въезд общественного транспорта, в том числе и такси, в эти населенные пункты будет запрещен. Если жители захотят приехать, то им нужно будет подать заявку главам поселений или главам муниципалитетов. Пропускать будем только взрослых мужчин по жесткому регламенту: в бронированном автомобиле с РЭБом, в средствах индивидуальной защиты – бронежилете и каске – и в сопровождении военных и представителей муниципалитетов, в том числе самообороны».

«Я надеюсь, что вы согласитесь, – женщин и детей, безусловно, пускать в населенные пункты, которые каждый день обстреливаются – недопустимо. Оставленные дома будут охраняться силами Министерства обороны по согласованному порядку и графику. Все подготовительные мероприятия постараемся провести за текущую неделю, реализацию начнем со вторника следующей недели. …Я надеюсь, дорогие друзья, что вы с пониманием отнесетесь к этим решениям, потому что, безусловно, никаких позитивных оценок мы, конечно, не ждем. Когда человек оставляет свой дом, переживание – где он будет жить, что будет с его имуществом – приводит к большим претензиям, большим сложным эмоциональным обсуждениям. Но главное – это жизнь человека. Мы и так много потеряли мирных жителей, у нас много раненых, и, конечно же, наша задача – предпринимать максимальные меры безопасности», – добавил глава региона.

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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