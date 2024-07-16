Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства во вторник, 16 июля, заявил, что Россия призывает всех, кто проявляет интерес к преодолению украинского кризиса, учитывать проблему русских и всех без исключения национальных меньшинств.

В ходе своего выступления глава МИД России сказал: «Призываем всех, кто проявляет искренний интерес к преодолению кризиса на Украине, и учитывать в любых своих предложениях ключевую проблему прав национальных меньшинств. Всех без исключения. Замалчивание этой проблемы обесценивает мирные инициативы, а расистская политика Владимира Зеленского в отношении России получает одобрение. Западные страны, являющиеся фактическими хозяевами киевского режима, обязаны заставить украинские власти соблюдать статью Устава ООН, гарантирующую основные права и свободы всех людей».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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