Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили на мероприятии, посвященном официальному старту предвыборной кампании во вторник, 16 июля, в Тбилиси заявил, что украинский конфликт завершится через год, а если в США победят республиканцы, то и – раньше, – сообщают местные СМИ.

В ходе своего выступления Иванишвили сказал: «Война, которая идет на Украине, завершится не позднее, чем через год, а если на выборах президента США победят республиканцы, она может завершиться уже в январе. И, как только военные действия на Украине завершатся, недопонимание между Тбилиси, Брюсселем и Вашингтоном, исчезнет, и тогда Грузия станет совсем другим предметом интереса для игроков глобальной политики. Глобальные и региональные интересы, а также планы в отношении Тбилиси фундаментально изменятся через год».

Тбилиси, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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