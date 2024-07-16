Лавров: У США и Великобритании комплекс вседозволенности и непогрешимости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам своего выступления в Совете Безопасности ООН во вторник, 16 июля, заявил, что США и Великобритания «обуреваемы своим величием, комплексом вседозволенности и непогрешимости», – сообщает телеканал «Россия 1».

Отвечая на вопрос о том, что действительно ли представители Великобритании и США не слушают и не хотят слышать, что им говорят, глава российской дипломатии сказал: «Они все слышат, но обуреваемы своим величием, комплексом вседозволенности и непогрешимости. Когда вы слышите, как они формулируют, что говорят в защиту, международного права, суверенитета и территориальной целостности – они напрочь забывают про другие важнейшие компоненты международного права, такие как право наций на самоопределение, суверенное равенство всех государств-членов ООН».

«Они забывают о том, что Генеральная Ассамблея еще в 1970 году вынесла решение, как трактовать различные положения Устава ООН. Принята Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. Там записано, что все обязаны уважать территориальную целостность тех стран, чьи правительства соблюдают принцип самоопределения народов и в силу этого представляют все население, проживающее на данной территории. Кого представляет Зеленский? Кого представлял Порошенко и те, кто совершили госпереворот в Киеве? Это все от лукавого, полный правовой нигилизм», – заявил Лавров и предложил журналистам «поговорить об этом подробнее на большой пресс-конференции в среду, 17 июля».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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