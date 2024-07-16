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Вторник, 16 июля 2024, 22:47 мск

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Захарова – представителю Госдепа: Покушение на Трампа тоже демократия?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вечером во вторник, спросила коллегу из Госдепартамента США, является ли покушение на Дональда Трампа проявлением демократии?

В своем Telegram-канале представитель российского МИДа написала: «Руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер о словах Сергея Лаврова, что для окончания конфликта на Украине важно устранить его первопричины, в том числе угрозы для России, исходящие от западных стран, сказал: «Никто не угрожает России. То, что Россия воспринимает в качестве угрозы, является демократией».

«Получается, и о покушении на Трампа тоже можно сказать: «То, что одни воспринимают в качестве угрозы, является демократией?», – задала вопрос Захарова.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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