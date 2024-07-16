Захарова – представителю Госдепа: Покушение на Трампа тоже демократия?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вечером во вторник, спросила коллегу из Госдепартамента США, является ли покушение на Дональда Трампа проявлением демократии?

В своем Telegram-канале представитель российского МИДа написала: «Руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер о словах Сергея Лаврова, что для окончания конфликта на Украине важно устранить его первопричины, в том числе угрозы для России, исходящие от западных стран, сказал: «Никто не угрожает России. То, что Россия воспринимает в качестве угрозы, является демократией».

«Получается, и о покушении на Трампа тоже можно сказать: «То, что одни воспринимают в качестве угрозы, является демократией?», – задала вопрос Захарова.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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