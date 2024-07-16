СМИ: Россия отвоевывает территории, захваченные ВСУ при «контрнаступе» в прошлом году

Территории, захваченные Украиной год назад при летнем контрнаступлении в 2023 году, Россия неуклонно возвращает себе, например, село Урожайное на юге Донецкой области, – пишет во вторник, 16 июля, New York Times.

В публикации американского издания, говорится: «Село Урожайное было одним из немногих южных сел, которые Украина захватила прошлым летом, показав редкий успех в разочаровывающем контрнаступлении. Но сейчас эти достижения постепенно возвращаются под контроль Россией наступающими войсками. Также Россия отбила и большую часть села Работино. Все достижения Украины прошлого лета Россия неуклонно сводит «на нет».

«Российские войска неспешно продвигаются к важнейшей трассе T0504 из Покровска в Константиновку. Если российские войска выйдут на эту дорогу, украинские военные операции на востоке Донецкой области будут серьезно затруднены. Города, связанные этой артерией и имеющие ключевое значение для обороны региона, должны были снабжаться альтернативными, менее практичными маршрутами. Перекрытие этого пути приведет к дальнейшей изоляции города Часов Яр», – пишет New York Times.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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