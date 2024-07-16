Пентагон заявил об ускорении разработки и испытаниях гиперзвукового оружия

Официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге во вторник, 16 июля, заявил, что Соединенные Штаты планируют ускорить реализацию своих программ по разработке и испытанию гиперзвукового оружия, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель Пентагона сказал: «Мы продолжим ряд программ по разработке гиперзвуковых вооружений, а также будем работать над ускорением этого. Кроме того, мы будем продолжать испытания такого оружия. Недавно мы испытали гиперзвуковую ракету над Тихим океаном. Мы, как и раньше, в соответствии с нашей стратегией национальной обороны, привержены развитию гиперзвуковых вооружений».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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