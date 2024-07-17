Назначен главный представитель НАТО на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о назначении нового главы представительства альянса на Украине. Им стал британец Патрик Тернер. Прежде он занимал посты помощника генсека НАТО по операциям, помощника по оборонной политике и планированию, а также ряд старших должностей на государственной службе в Великобритании.

Тернер приступит к исполнению обязанностей в Киеве в сентябре 2024 года, сообщается на сайте альянса. Чиновник будет курировать вопросы взаимодействия НАТО с украинскими властями и предоставлять альянсу свои оценки и рекомендации по ситуации на Украине.

«Я с нетерпением жду возможности возглавить представительство НАТО и тесно сотрудничать с украинскими властями, а также с союзниками и партнерами по альянсу, чтобы помочь оказать поддержку Украине», – заявил Тернер.

В свою очередь Столтенберг выразил уверенность, что Тернер «преуспеет в этой важной роли, поскольку НАТО продолжает наращивать поддержку Украины».

Брюссель, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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