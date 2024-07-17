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Среда, 17 июля 2024, 17:58 мск

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ООН: В секторе Газа голодают полмиллиона человек

Архив, фото: «Анадолу»

Руководитель канцелярии генерального секретаря ООН Эрл Кортеней Раттрей в среду, 17 июля, заявил, что почти полмиллиона жителей сектора Газа сталкиваются с острой нехваткой продовольствия из-за продолжающегося конфликта в регионе.

В заявлении Антониу Гутерриша, подготовленном для заседания Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, которое зачитал Раттрей, говорится: «Почти полмиллиона человек сталкиваются с катастрофически острой нехваткой продовольствия. …Перебои с поставками топлива в анклав резко сократили доступ к воде, средствам гигиены и услугам здравоохранения. Чтобы разрешить эти вызовы, стороны должны немедленно и радикальным образом изменить свое поведение».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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