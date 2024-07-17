Россия призвала признать Палестину и принять ее в ряды ООН

Глава МИД России Сергей Лавров в качестве председателя Совета Безопасности ООН на заседании по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, в среду, 17 июля, призвал признанную 150-ю странами Палестину включить в состав Всемирной организации.

В ходе своего выступления глава российской дипломатии сказал: «В 1949 году мы поддержали заявку Израиля на членство в ООН при условии выполнения резолюций 181 и 194 Генеральной Ассамблеи о Плане раздела Палестины и праве палестинских беженцев на возвращение. Это было четко оговорено, когда мы голосовали за прием Израиля в ООН. Сегодня мы так же поддерживаем вступление Палестины в ряды Всемирной организации, суверенитет которой признали уже без малого 150 стран».

«Результатом масштабной военной операции, которую Израиль ведет вместе со своими американскими союзниками, стала ужасающая статистика жертв и разрушений. За 300 дней, за 10 месяцев, почти 40 тысяч погибших и 90 тысяч раненых мирных палестинцев, большая часть которых дети и женщины. Это в два раза больше, чем количество гражданских жертв с обеих сторон за десять лет конфликта на юго-востоке Украины», – сказал также Лавров и добавил: «Если Вашингтон прекратит поддержку Тель-Авива, кровопролитие в Газе остановится. Тем не менее, Соединенные Штаты или не хотят, или не могут этого сделать».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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