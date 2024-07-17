Лавров: Запад взял курс на продавливание плана Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания в Совете Безопасности ООН в среду, 17 июля, заявил, что коллективный Запад взял курс на продавливание ультиматума Владимира Зеленского любой ценой, – сообщают СМИ.

В ходе своего общения с журналистами глава российской дипломатии сказал: «Взят курс на продавливание любой ценой, так называемого, плана Зеленского, который имеет ярко выраженную форму ультиматума. Вторая конференция по Украине содержит подходы неприемлемые для России».

«Договор по европейской безопасности, который, я надеюсь, на каком-то этапе будет достигнут, и в этом контексте будет урегулирован украинский кризис. Мы, конечно, очень тщательно будем смотреть на формулировки. И будем в этот документ закладывать предохранители от повторных, нечистоплотных способных интерпретаций, которыми полна вот эта история», – добавил Лавров.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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