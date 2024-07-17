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Среда, 17 июля 2024, 22:22 мск

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Лавров объяснил, зачем США хотят победить Россию на Украине

Сергей Лавров. Фото из архива сайта МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета Безопасности ООН в среду, 17 июля, заявил, что США хотят победить русских на территории Украины для того, чтобы сохранить под своим командованием всю Европу.

В ходе своего общения с журналистами глава российской дипломатии сказал: «Президент США недавно сказал: «Если Россия победит на Украине, то уйдет Польша, а другие страны, вплоть до Балкан, будут чувствовать себя более самостоятельными, при этом другие будут вести себя более самостоятельно». Если вдуматься, глубокая тут мысль зарыта – для того, чтобы США сохранили полностью под своим командованием всю Европу, на Украине надо победить русских».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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