В Пентагоне заявили о неактуальности морского пирса в секторе Газа за 300 миллионов долларов

Заместитель главы Центрального командования Вооруженных сил США Брэд Купер в среду, 17 июля, заявил, что, установленный в секторе Газа временный пирс стоимостью в 300 миллионов долларов для доставки гуманитарной помощи, утратил свою актуальность, – сообщают СМИ.

В своем заявлении Купер сказал: «Наша оценка состоит в том, что использование пирса позволило нам достичь поставленных целей. Миссия выполнена. Теперь основные поставки гуманитарной помощи по морскому пути будут осуществляться через израильский город Ашдод. Эта конструкция более не актуальна».

«Из-за сильных волн конструкцию несколько раз разбирали и переносили на берег. Несмотря на то, что эта инфраструктура проработала всего около трех недель, в Пентагоне ее работу оценили положительно», – говорится в публикациях со ссылкой на Пентагон.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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