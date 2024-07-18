Фонд Карнеги* и еще одна НПО признаны «нежелательными» в России

Министерство юстиции РФ в четверг, 18 июля, внесло Фонд Карнеги за Международный Мир* и издание The Moscow Times* в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России.

В сообщении на сайте ведомства, где публикуется список НПО, чья деятельность признана нежелательной, говорится: «The Moscow Times* («Москоу Таймс») (Королевство Нидерланды). Carnegie Endowment for International Peace* («Фонд Карнеги за Международный Мир») (США)».

*Организация включена в перечень, чья деятельность признана нежелательной в России

Москва, Иван Бабурин

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