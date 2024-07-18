Данные ЗАГС могут сделать доступными для ФСБ

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в четверг, 18 июля, одобрил право получения Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ доступа к данным, содержащимся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЗАГС), – сообщает ТАСС.

В публикации агентства, в частности, говорится, что ФСБ получит данные ЗАГС «о регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, смены имени или установлении отцовства, а также о внесении изменений в записи о таких фактах».

На сегодняшний день, такие сведения из единого госреестра ЗАГС могут предоставляться «избирательным комиссиям и комиссиям референдума, Фонду обязательного медицинского страхования, МВД, ФНС, Минздраву, Росстату, Минцифры и Соцфонду РФ».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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