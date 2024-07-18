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Четверг, 18 июля 2024, 20:25 мск

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СМИ: Обама призвал Байдена подумать о «жизнеспособности» своей кандидатуры

Фото: пресс-служба Кремля

Бывший президент США Барак Обама задумался о «жизнеспособности» выдвижения кандидатуры действующего американского лидера Джо Байдена на выборах в ноябре текущего года, – пишет The Washington Post.

В своей заметке американское издание пишет: «В последние дни Обама говорил союзникам, что шансы Байдена на победу значительно сократились. Он считает необходимым серьезно подумать о жизнеспособности его кандидатуры на предстоящих выборах, потому что шансы на победу Байдена значительно сократились, и ему надо подумать о целесообразности выдвижения».

Со своей стороны, издание Newsweek отмечает, что список претендентов на пост кандидата в президенты от Демократической партии возглавила вице-президент США Камала Харрис, вероятность ее выдвижения составляет 45%, тогда как у Джо Байдена не более 40%.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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