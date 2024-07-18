СМИ: Власти Израиля изучают предложение Египта о выводе военных из сектора Газа

Тель-Авив рассматривает предложение Каира о выводе израильсикх вооруженных сил из района сектора Газа на границе с Египтом в обмен на возведение заграждений, – сообщает в четверг, 18 июля, издание The National.

Портал со ссылкой на источники пишет: «Предложения Каира подразумевают поэтапное строительство гигантской стены протяженностью 13 км на границе Египта с сектором Газа. Преграда планируется высотой в шесть метров и будет уходить под землю так же на шесть метров, что могло бы стать барьером, мешающим прокладывать новые подземные туннели. На стене предлагается разместить современные датчики и видеокамеры, которые помешали бы переправлять в анклав вооружения палестинским группировкам».

Каир, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube