В Конгрессе США встревожены засекреченной информацией о покушении на Трампа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в четверг, 18 июля, на полях национального съезда партии Республиканцев в Милуоки заявил, что засекреченные подробности покушения на экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа тревожат сильнее, чем озвученные публично, – сообщает Politico.

В интервью изданию Джонсон сказал: «Засекреченные части покушения на Дональда Трампа тревожат еще больше, чем то, что к настоящему моменту было озвучено. Это совершенно непростительно. Для членов Конгресса сотрудниками американских спецслужб на будущей неделе будут проведены непубличные брифинги, посвященные обстоятельствам этого покушения. Будет сформирована двухпартийная рабочая группа, которая займется изучением всех вопросов, связанных с этим делом. Эта группа будет обладать полномочиями, в том числе, обязывать исполнительную ветвь власти США предоставлять необходимые сведения».

«Были серьезные провалы в работе спецслужб – это всем ясно. Директору Секретной службы Читл следует подать в отставку, но она не демонстрирует заинтересованности в этом. Поэтому сегодня утром я позвонил в Белый дом и сказал, что президенту Байдену необходимо проявить лидерство и уволить ее», – заявил спикер Палаты представителей США.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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