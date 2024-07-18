Столтенберг призвал страны НАТО не бояться победы Трампа на выборах президента США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западным странам надо прекратить убеждать себя в том, что альянс не переживет второго президентского срока Дональда Трампа, если он сможет победить на выборах, – сообщает в пятницу, 19 июля, The Guardian.

В интервью британскому изданию Столтенберг сказал: «Не нужно заниматься самовнушением и предсказаниями о том, что приход новой администрации в Соединенных Штатах будет означать конец НАТО. Подобное уже было в 2016 году. Однако, реальность такова, что сейчас НАТО сильнее, чем четыре года назад. …Трамп и его кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс критикуют, в основном, не сам альянс, а вполне конкретные страны-члены НАТО, которые недостаточно выделяют денег на нужды нашей организации».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube