«Могут помешать»: Орбан решил засекретить дальнейшие шаги по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о планах продолжить свою миротворческую миссию по Украине, но не хочет заранее говорить о дальнейших шагах из-за опасений, что ему могут помешать. Об этом политик сообщил в эфире радиостанции Kossuth.

По словам венгерского премьера, это вполне обоснованная осторожность, потому что появилось много противников миротворческой миссии. Орбан отметил, что если заранее будет известен следующий шаг, то многие сделают так, чтобы он не мог быть выполнен. «Всегда сначала надо что-то сделать, а потом уже говорить об этом, так что я тоже буду действовать таким образом», − сказал политик (цитата по ТАСС).

Орбан при этом указал, что недавние покушения на жизнь его премьера Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа были, по сути, направлены против всех политиков, которые принадлежат к «партии мира». По его мнению, «провоенные силы пытаются убрать сторонников мира со сцены или из центра событий».

В ходе недавней миротворческой миссии Орбан провел переговоры с лидерами Украины, России, Китая, Турции и бывшим президентом США Дональдом Трампом. После встречи с последним премьер Венгрии заявил, что в случае победы на ноябрьских выборах Трамп будет готов выступить в качестве мирного посредника в конфликте на Украине, не дожидаясь инаугурации. Сам Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае переизбрания на пост президента США намерен добиться завершения украинского конфликта за 24 часа.

Будапешт, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube