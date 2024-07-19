Международный суд ООН обвинил Израиль в аннексии палестинских территорий

Председатель Международного суда ООН Наваф Салам в пятницу, 19 июля, заявил, что поселенческая деятельность Израиля на палестинских территориях противоречит Женевской конвенции и является аннексией.

В ходе своего выступления Наваф Салам сказал: «Поселенческая политика Израиля не соответствует его обязательствам по международному праву. Политика и практика Израиля рассчитаны на то, чтобы оставаться на территориях неопределенный срок и оказывать на них необратимое воздействие. Международный суд ООН суд считает, что такая политика и практика равнозначны аннексии значительной части оккупированной территории Палестины. Подобная политика властей Израиля вкупе с эксплуатацией природных ресурсов на этих территориях противоречат Женевской конвенции».

Гаага, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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